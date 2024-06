Rogelio Frigerio saludó al periodismo en su día

En la oportunidad, felicitó a los periodistas y les agradeció por la tarea, "que a veces se pone en cuestionamiento, como la nuestra, como la de los funcionarios o de los políticos, y no es comprendida".

Hizo notar también que el trabajo que hace la prensa "se agiliza y se hace mucho más eficaz y eficiente cuando del otro lado hay un gobierno transparente, que no esconde la información, como lo es el nuestro". En ese orden, mencionó la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y el portal de información abierta.

"Somos un gobierno que entiende que lo que no se puede mostrar, no se puede hacer más", agregó y señaló que por eso se tomó la decisión de eliminar los gastos reservados. "Todo lo que está en la oscuridad nosotros consideramos que no hay que hacerlo. Esto tiene que ver con lo que necesitan ustedes para su tarea profesional, pero también con la calidad de nuestra democracia", acotó.

Finalmente, les manifestó: "Sepan que en este gobierno siempre va a haber tiempo y un funcionario que esté dispuesto a darles la información que ustedes necesitan para proveer una buena noticia, concreta y con todo el chequeo que esa información, sobre todo pública, requiere".

A su turno, el secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman, agradeció la labor conjunta que viene desarrollando con el periodismo de la región. "Nos ha tocado en estos seis meses comunicar más malas que buenas noticias. Ustedes nos han acompañado siempre", remarcó.

Expresó también su gratitud para con el equipo de carrera del área que dirige, con el que "nos hemos logrado ensamblar. Ha sido siempre un pedido del gobernador, que trabajemos juntos con el equipo. Siempre nos dice además que, una buena gestión mal comunicada es una mala gestión, y nos exige siempre en ese sentido", concluyó Kneeteman.