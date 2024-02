Celeste Cid fue vista muy cerca de Santiago Korovsky

“Muy buena onda juntos. Se subieron a una lancha de esas que te llevan a hoteles para pasar el fin de semana. No me dijeron acaramelados, pero sí relajados. Como que no se estaban ocultando. Él está con gorrita en la foto”, contó la panelista.

Tras la difusión de las fotografías, Celeste Cid publicó una story aclarando los tantos. “Me acaban de mandar esto. Tranquis, es tan solo un ami. En verdad estoy saliendo con Martín Piroyansky”, bromeó la intérprete, que aprovechó para saludar por su cumpleaños a Korovsky, que compartió la story.

La historia en IG de Celeste Cid