Elisa Carrió: "Milei busca el caos para abolir el Estado, no es republicano"

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió , sostuvo este sábado que el presidente Javier Milei quiere "generar el caos" para "abolir el Estado" y que "va en contra de la Constitución porque no cree en ella" . Además, señaló que, en ese sentido, "no mintió" durante la campaña presidencial al presentarse como un "anarco capitalista", una definición que "nadie fue a buscar al diccionario", según la exdiputada.

"Él no mintió porque se define como un anarco capitalista; es decir, alguien que busca generar el caos para abolir el Estado. No es republicano, no cree que el Estado tiene que ser eficiente y reducido, sino que tiene que eliminarlo en una sociedad donde no haya derechos sino un sistema de intercambio", dijo Carrió en declaraciones a radio Mitre.