Sadop denuncia aprietes y precarización laboral en escuelas privadas

En todo el país Anuncian paro docente si no hay paritaria: cuándo sería

A nivel provincial, la secretaria General de Sadop apuntó: "La propuesta salarial fue declarada insuficiente pero apostamos a seguir charlando. Esperábamos que la oferta fuera mejorada, porque con el 18% estamos por debajo de la inflación y pedíamos que se garantice el pago de Fonid y Conectividad. Estamos en estado de alerta y movilización, en base a lo que haga el gobernador, si hay aumento por decreto o no". Detalló luego: "También pedimos una reunión con la Secretaría de Educación Privada porque hay 14 compañeros de una institución de Colón que fueron convocados y les solicitaron que renuncien y se hagan monotributistas porque la escuela no puede pagar los aumentos y de lo contrario podrían cerrar". Y agregó: "En otros establecimientos se los tomó directamente no como personal, sino que por Monotributo. Eso es precarización laboral".