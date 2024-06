Debaten la legalización de UBER en Santa Fe

UBER en Santa Fe: "Hay que buscar igualdad de condiciones"

A propósito de esto el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, remarcó en diálogo con Sol Play sobre el proyecto del Ejecutivo: "Hay que buscar la igualdad de condiciones y que se cumpla con los mismos requisitos con los que cumple un taxista. Hay que buscar las condiciones y requisitos como lo hizo Paraná, Posadas, Mendoza, etc. Es algo que pasa y la mejor forma de ordenarlo es discutiéndolo con una ordenanza con el municipio como órgano de control".

"Hemos tenido varias reuniones con diferentes grupos, nos faltan varias más. No quiere decir que por esto va a salir aprobado, hay mucho por discutir pero lo que no puede pasar es que no se dé la discusión. Vamos a buscar debates como el tema de cuidacoches y trapitos buscando la mejor solución. Hay muchos avances si bien no tenemos una posición ya encontrada", continuó.