Israel retiró sus tropas terrestres del sur de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han retirado todas sus tropas terrestres del sur de la Franja de Gaza , informa The Times of Israel. El medio precisa que la maniobra tuvo lugar "de la noche a la mañana", indicando que actualmente en el enclave sólo queda una brigada, la Nahal.

El corredor permite al Ejército israelí llevar a cabo incursiones en el norte y centro de Gaza, impide que los palestinos regresen al norte del enclave y permite a las organizaciones humanitarias entregar ayuda directamente al norte de Gaza.

Reuters precisa que la información ha sido proporcionada por un portavoz militar, sin brindar más detalles al respecto. "La retirada se produce mientras Egipto se prepara para albergar una nueva ronda de conversaciones destinadas a alcanzar un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes", recoge la agencia.

A finales de enero, el primer ministro de Israel, Benjamí Netanyahu, expresó que las FDI no abandonarán la Franja de Gaza ni se liberará a miles de prisioneros palestinos hasta que cumplan sus metas. "No pondremos fin a esta guerra sin alcanzar todos sus objetivos. Eso significa eliminar a Hamás, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no supondrá una amenaza para Israel", reiteró.

Fuente: RT