Internaron de urgencia a la actriz Verónica Llinás.

Sobre los síntomas que tuvo la actriz, Román detalló: “Empezó con fiebre ya el domingo”, dijo y luego aclaró: “En este momento se encuentra internada en Montevideo sin poder hacer las funciones, porque tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo el interior de Uruguay”.

“Le subió bastante la fiebre”, dijeron en el ciclo conducido por Tomás Dente y agregaron: “Hay que decir que me comentaban que hacía mucho frío en el teatro y me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”.

Por otro lado, se supo que la actriz se encuentra en buenas manos en el país vecino: “Los médicos decidieron dejarla en observación por prevención”, comentaron y luego remarcaron: “Pero tenía muchísima fiebre, volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo”.

Fuente: El Trece