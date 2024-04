Emilia Mernes brilló en su primer show en el Movistar Arena

Desde sus looks hasta las pantallas, todo estuvo perfectamente logrado y daba la sensación de haber vuelto a aquellos años en los que aparecía Britney Spears y la "amadrinaba" Madonna.

Ya desde las calles que rodean al Movistar Arena se veían cientos de nenas y adolescentes usando los típicos brillitos en los ojos que popularizó Emilia y que ahora luce con forma de estrellas.

Esta vez sí se vendió el merchandising: chicas con vinchas, remeras y buzos desfilaron felices por poder estar presentes en el show de su ídola, que reparó hasta el más mínimo detalle: ¡en la entrada rociaban a todas con repelente para prevenirlas del dengue!

"Hola Buenos Aires, ¿están listos para vivir la noche de sus vidas?", dijo Emilia al salir al escenario vestida de rosa y obviamente con muchos brillos para comenzar a cantar y bailar sus temas.

Sonaron "Exclusive", "Facts.mp3", "Cuatro veinte", "Jagger.mp3".

Emilia Mernes: su discurso sobre las críticas en redes sociales

A pesar del despliegue maravilloso y de la felicidad por estar cumpliendo su sueño, Emilia se tomó unos minutos para hablar sobre las críticas en redes sociales, un tema que perjudica a varias de las cantantes del momento, que lo padecen a diario.

"Quiero ser muy sincera y la verdad que estas últimas semanas me he sentido muy abrumada por todo el odio que he recibido en las redes. Es un lugar donde puedo interactuar con ustedes pero por momentos se vuelve un espacio muy hostil. Si yo no hubiese hecho un trabajo por mí o no tuviera mi terapia y trabajo el amor propio, no sé si hubiese sido posible estar hoy acá", arrancó.

Y enseguida agregó: "Lo que sí me arrepiento es de no haber hablado de ciertos temas y si no lo hice fue porque tenía miedo de que mi voz no sea lo suficientemente importante y que cualquier cosa que diga sea reducida a un titular. Día a día estoy intentando encontrar mi propia voz".

"Me identifico con otras artistas mujeres que me inspiran y que amo, pero también me enoja tanto tanto cuando nos comparan constantemente, es agotador, demasiado se nos exige a nosotras en la industria. Ya basta de compararnos que si nos copiamos, que quién hace más números, que quién usó esto primero. Me encanta ver cuando mis compañeras se paran sobre el escenario, levantan su voz y luchan por nuestros derechos, loco, me encanta. Acompáñennos, es muy difícil para nosotras", indicó la artista.

El momento de Emilia con Duki

Con su novio, el cantante Duki, interpretaron "Como si no importara" y después se sumaron más invitados de lujo: Nicki Nicole, FMK, Thiago PZK y Callejero Fino.

Sonaron "Una foto remix" y 2En la intimidad", al tiempo que con "La original.mp3" le rindió homenaje a la Madonna de los `90 tras hacer la coreografía al estilo "Vogue".

El momento más emotivo de la noche fue cuando le dedicó su tema "Guerrero" a su papá.

Emilia Mernes: shows récord en el Movistar Arena

Este show fue el primero de los diez que tiene previstos realizar en el Movistar Arena y que logró llenar en sólo 10 horas, batiendo todos los récords.

Con producción de Fenix Entertainment, los próximos recitales de Emilia serán los días 7, 19, 20, 21 y 23 de abril y 3, 29, 30 y 31 de mayo.

Sin embargo, según publicó Ámbito, por la gran demanda del público y luego de visitar otras provincias de la Argentina y países de Latinoamérica y Europa, regresará a Buenos Aires para ofrecer dos shows en el Estado Vélez Sarsfield los días 12 y 13 de octubre.