Indio Solari fustigó a Javier Milei: "Hay un loco de presidente".

El Indio Solari brindó una entrevista en la que criticó severamente a Javier Milei. El exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota aseguró que "hay un loco de presidente" y sostuvo que "no puede terminar bien". "No sé si es mascarón de proa de algún interés y si lo sabe o no", agregó el cantante.