Despidos en supermercados de Paraná: "Acá hay un achique"

"Acá hay un achique visto. Argumentan las bajas ventas. Hasta hace unos meses atrás estas empresas han trabajado y muy bien. Ahora, como las ventas no son como pretendían, la mejor manera que tienen de hacer las cosas parece ser la de despidos continuos", cuestionó.

En ese sentido, remarcó: "Muy preocupados nos tiene este tema porque creemos que hay otras formas de poder revertir esta situación. La mejor manera hubiese sido hacer algunos arreglos que ofrecen las empresas a los empleados que pretenden irse y no los despidos".

Empleados de comercio con muchos años de antigüedad

"Cualquier empleado que se despide es un problema en este contexto del país que vivimos. No hay fuentes de trabajo abiertas, no hay industrias y las pocas que hay no toman gente. Por todos lados hay suspensiones de empleados, no sólo de comercio", advirtió.

Marcilla informó que los despedidos "son empleados que tienen entre 20, 22, 24 años de antigüedad; en algunos casos algunos con 10 años de antigüedad". Al respecto, indicó que se trata de cajeros, repositores y de administración. "Ya están quedando en la calle", lamentó.