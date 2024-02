Ola de calor: recuerdan la importancia de tomar agua segura y no exponerse al sol en horas pico

En Paraná, el Hospital De la Baxada Dra. Teresa Ratto registró cuatro ingresos a internación por deshidratación y otros tres más por causas indirectas probables. En este sentido cabe aclarar que el nosocomio no cuenta con guardia externa y, por lo tanto, recibe derivaciones del Hospital San Martín.

En tanto que el nosocomio de calle Perón, de mayor complejidad en la provincia, reporta sólo dos casos, hasta el momento, de deshidratación y alteración del sensorio. En este sentido, los pacientes fueron atendidos y tratados hasta su mejoría y posterior alta médica.

El Hospital Materno Infantil San Roque destaca la dificultad del diagnóstico de la problemática golpe de calor, ya que los síntomas son los mismos que un cuadro viral: fiebre elevada, dolor de cabeza, decaimiento o deshidratación. En este contexto, se están atendiendo muchas consultas por gastroenteritis. Por otra parte se tratan, generalmente, deshidrataciones como consecuencia de gastroenteritis y no por pérdida de sudor. No obstante, hay un incremento significativo de cuadros febriles, que pueden corresponder, o no, a golpes de calor.

También se atienden casos de otitis y conjuntivitis, por la temporada de piletas.

En el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay se refieren consultas, más por gastroenteritis y no tanto por deshidratación o golpes de calor. Las atenciones se han realizado por guardia, se los ha hidratado por vía endovenosa y la situación no genera mayores complicaciones en la dinámica hospitalaria.

Desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú se reportan casos de personas mayores que ingresan a la guardia por deshidratación.

Si bien el Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma de Paraná no cuenta con guardia externa, recibe derivaciones de los hospitales San Martín y Baxada de Paraná o sanatorios privados. En este sentido, atiende a personas mayores y les brinda tratamiento de hidratación específico.

A su vez, al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, ingresan un promedio de tres personas por día a causa de golpes de calor los cuales, incluso, requirieron internación transitoria.

Ola de calor: qué hacer para prevenir complicaciones en la salud

El golpe de calor se presenta con sudor excesivo, calor sofocante, sed intensa, boca seca, cansancio, debilidad, calambres musculares, dolores de cabeza, mareos o desmayos e irritabilidad.

Para anticiparse a esta afección, los equipos se salud aconsejan comer frutas y verduras, evitando grasas, azúcares y el uso del horno en la preparación de las comidas. Otros cuidados a tener en cuenta son: permanecer a la sombra, en ambientes ventilados y frescos, usar ropa holgada, liviana (preferentemente de algodón y colores claros).

Tanto para evitar los golpes de calor como la deshidratación, los profesionales de la salud recomiendan tomar 2 litros de agua por día, sobre todo en las personas mayores que pierden la capacidad de sentir sed, producto del envejecimiento. También se sugiere no exponerse al sol, entre las 10 y las 16, y no hacer actividad física en los horarios de mayor temperatura.

La cartera sanitaria provincial aconseja tomar al menos ocho vasos de agua segura por día, de manera simple: dos por cada comida (desayuno, almuerzo, merienda y cena).