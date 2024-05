Colectivos: empresarios de Concordia pedirán un aumento de tarifa

De esta manera, el empresario precisó: "Estamos esperando conocer las novedades de aumento del combustible y cómo cierra el tema del acuerdo paritario para la provincia de Entre Ríos en el mes de junio, lo cual va a afectar al costo".

Lapalma, no obstante, no se aventuró a dar un precio, aunque sí garantizó que el pedido se hará a la brevedad: Seguramente vamos a tener que solicitar que se revisen las tarifas de vuelta la semana que viene. No nos queda otra".