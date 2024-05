Rogelio Frigerio: "Lamento profundamente que el Pacto de Mayo no se haga este domingo"

El mandatario estuvo en televisión con Joaquín Morales Solá y expresó sus sentimiento ante a pospuesta del Pacto de Mayo: “ Lamento profundamente que no se haga este domingo . Me hubiera gustado estar ahí, acompañar con mi firma. De alguna manera, el sentimiento de la mayoría de los entrerrianos sobre ese pacto, que son 10 enunciados que tienen que ver con el sentido común no con lo ideológico. Hablamos de equilibrio fiscal".

"Comparto los 10 puntos absolutamente. Me parece que es difícil no compartirlos. Son 10 enunciados vinculados estrictamente con el sentido común, terminó el discurso del presidente en el Congreso cuando lo anunció y yo, a los dos minutos ya estaba en las redes sociales apoyándolo, porque me parece que es el norte que necesita la Argentina y, además, me parece que el mundo necesita vernos unidos a la mayoría de la dirigencia argentina detrás de ese norte para que sea confiable de que ese es el camino mayoritariamente elegido”, remarcó.