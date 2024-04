Rogelio Frigerio: "Esta es la peor crisis que nos ha tocado vivir"

Embed View this post on Instagram A post shared by Rogelio Frigerio (@rogeliofrigerio)

En seguida, el mandatario entrerriano comparó ambos momentos de la vida argentina. “Hay diferencias. Hoy no tenemos el despelote institucional que había en ese momento, tenés un Estado que es el doble y esconde el desempleo que en el 2001 explotó. Y tenés un Estado que llega mucho más rápido a los sectores más vulnerables. No estaba la ANSES, no estaba la Asignación Universal por Hijo, no estaba la tarjeta Alimentar. En ese momento no había esa llegada”, admitió.

“Pero, sacando eso, la situación de hoy es peor que la de 2001”, insistió Frigerio. Reforzando el concepto, reveló que está pasando con el cobro de los impuestos en Entre Ríos: “Yo lo percibo incluso como gobernador en la recaudación. A mí me bajó un tercio la recaudación respecto al año pasado”.

“La política –enfatizó- tiene que volver a dar el ejemplo. No importa si está bien o está mal el sueldo, el número”, concluyó, respecto del incremento de las dietas de los senadores.

Fuente: Análisis