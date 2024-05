Reforma Política: "Debe haber un proyecto consensuado", apuntó Troncoso

"Es la frutilla del postre de lo que venimos haciendo en organización del Estado y el divorcio del pueblo y la política. Hay hechos políticos claros y concretos, como que los funcionarios no cobren dos sueldos o el reordenamiento de vehículos; mientras que la reforma política incluye la Ley de Ética, la Ficha Limpia, las declaraciones juradas online y ésto, que es un punto de partida en términos de cómo concebimos el sistema electoral . No es de espaldas a la gente, sino que mirándola a la cara. Necesitamos un sistema de votación claro, transparente y ágil" indicó Troncoso.

El funcionario apuntó luego: "En 2023 hubo cuartos oscuros repletos de boletas y problemas con el recuento. Debemos ir a un cambio profundo, no sólo a la boleta única papel. Pero las provincias que han ido para ahí han mejorado su densidad democrática. La consigna es democratizar la democracia y democratizar el sistema electoral, abriendo la discusión en la toma de decisiones de la política provincial".

"No somos fundacionales, no nos creemos iluminados. No vamos a trabajar sobre tabla rasa, sino que sobre ideas y proyectos que se suscitaron en muchos casos desde nuestro bloque cuando fuimos legisladores pero también desde otros espacios políticos. Es un tema muy caro como para dejarlo atado a banderías políticas. Es un tema trascendente y el fruto debe ser un proyecto de ley consensuado y amplio", finalizó el ministro.