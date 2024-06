Prohiben hacer preguntas a una periodista en las conferencias de prensa en Casa Rosada

Javier Milei: "Estamos siendo exitosos en controlar la inflación"

El 6 de junio pasado, por primera vez Silvia Mercado no pudo ingresar como periodista acreditada de Radio Jai,con su huella dactilar en los sistemas que le permitían pasar hasta entonces en forma automática a Casa Rosada.

Desde ese día, la periodista tiene que avisar en recepción, para que alguien de Prensa la vaya a buscar y pueda pasar a Casa de Gobierno. Pero tiene prohibido hacer preguntas en las conferencias de prensa de Adorni, ya que "no se le renovó la acreditación a Radio Jai, porque no cumplio los requisitos solicitados", dijeron fuentes oficiales a Clarín.

"Me retiraron la huella, al no renovarme la acreditación. Nadie me había avisado antes, siquiera", dijo Mercado a Clarín. Y agregó: "Ahora, cuando voy a Rosada tengo que presentar DNI, tienen que pedir permiso a la Secretaria de Prensa y un funcionario tiene que venir a buscarme. Puedo entrar, pero no puedo preguntar en las conferencias de prensa".

El director general de Radio Jai, Miguel Steuermann, sostuvo que esto sucedió "de manera muy misteriosa", ya que Mercado presentó los papeles para renovar su acreditación por la emisora judía, pero "le sacaron la acreditación, sin respuesta de nadie, ni de Adorni, ni de los que trabajan ahí. Hemos preguntado y no obtuvimos respuesta", dijo el director de Radio Jai a Clarín.

"Esperemos en algún momento tener información o que lo resuelvan, sobre todo con una periodista acreditada con tantos años en Casa Rosada y que es conocida por tanta gente. Pero el absurdo nunca termina. Era la acreditación para la única radio judía", dijo Steuerman a Clarín.

Y añadió, el director de Radio Jai: "Nos sorprende, porque yo entrevisté varias veces a Javier Milei. Además cubrimos su visita a Israel y al Vaticano. La respuesta que tuvo Silvia (Mercado) era que Adorni tenía que hablar con Karina (Milei). Pero si el vocero tiene que hablar con la secretaria general para acreditar a una periodista, eso muestra lo mal que estamos", se lamentó Steuerman.

Si bien Mercado estaba acreditada por Radio Jai, que pidió la renovación de su acreditación, también trabaja como periodista en el diario El Cronista, donde escribe sobre el PRO; tiene su propio programa en Radio Ciudad, "Operación Masacre", donde profundiza sobre libros de investigación periodística contadas por sus propios autores; es autora de varios libros; y escribe en el portal mendocino MemoDiario, donde cubre Casa Rosada.

"Yo estaba acreditada por Radio Jai, que presentó los papeles en tiempo y forma. Nunca le dijeron que hubiera ningún problema. Tampoco después de que no renovaron la acreditación. Ni le pidieron otro periodista. Yo tendría otro medio para acreditarme, por otro lado, que es un medio mendocino, MemoDiario", aseguró la periodista Mercado.

Sin embargo, fuentes oficiales dijeron a Clarín que si ella pretende que la acrediten por otro medio de comunicación "debería esperar" para hacer la presentación "el año que viene", ya que "se renueva una vez por año. En la resolución están los plazos y ese plazo venció", aseguraron desde el Gobierno.

Por el contrario, Silvia Mercado, consideró que se trata de un tema de restricción a la libertad de prensa y de expresión. "Tienen problemas con el periodismo profesional, no con el periodismo militante. Es un asunto personal, discrecional. No tienen ninguna razón más que un capricho. Por eso no la explican", aseguró Mercado a Clarín.

La entidad FOPEA expresó su preocupación por la no renovación de la acreditación de Mercado. "La colega de Radio Jai relató que desde el 6 de junio aguarda por una respuesta a su pedido y señaló que ha estado acreditada desde hace 10 años en la Casa de Gobierno.

"La falta de explicaciones oficiales vuelve a poner de relieve la necesidad de que las autoridades hagan públicos cuáles son los requisitos que un periodista debe cumplir para ser acreditado", dijo la entidad que defiende a los periodistas. Y destacó que "lo sucedido ahora con Mercado representa una buena oportunidad para que el Gobierno nacional evite las represalias y las discrecionalidades, diseñe y transparente un mecanismo objetivo, plural y equitativo para las acreditaciones de periodistas en Casa Rosada".

Periodistas Argentinas también difundió un comunicado sobre esta situación. "Exigimos al Gobierno nacional que le renueve la acreditación de periodista en la Casa Rosada a la colega Silvia Mercado. Una vez más manifestamos nuestra preocupación ante un hecho que limita la libertad de prensa y de expresión. Reclamamos condiciones dignas para ejercer nuestra tarea", sostuvo la organización.

La polémica previa de Javier Milei por los perros

A principios de año, el presidente Javier Milei acusó a Silvia Mercado de "mentirosa serial" por una publicación errónea que ella hizo en el canal de televisión La Nación + (LN+), lo cual "puso en peligro" el cargo de Adorni como vocero presidencial, según él mismo dijo en una conferencia de prensa.

Es que Mercado había informado que los cuatro perros de Milei se habían mudado a la Quinta de Olivos, según le había dicho una fuente oficial, contó ella en esos días. Pero lo cierto es que allí estaban arreglando el lugar para que se pudieran mudar los mastines ingleses, algo que recién se concretó pocas semanas más tarde.

Sin embargo, ese error desató la ira de Milei, quien el 9 de enero, luego de encabezar una reunión de gabinete, escribió un tuit contra Mercado: "Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos", afirmó ese día el Presidente en su cuenta de X.

Ante la respuesta de Mercado, asegurando que esa información se la habían dado fuentes oficiales, Milei insistió: "Aquí la mentirosa de 'la periodista' se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuerea prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL. Así de 'serios' son algunos de estos mentirosos seriales".

En solidaridad con Mercado, la Academia Nacional de Periodismo expresó "su profunda preocupación por las palabras agraviantes que usó el presidente de la Nación, Javier Milei, contra la periodista Silvia Mercado".

"Al mismo tiempo, existe también el deber de todos los protagonistas de la vida pública de cuidar las formas y de preservar el trato respetuoso entre las personas. Ese deber se impone con más fuerza cuando quien debe cumplir con él es el presidente de la Nación. La Academia Nacional de Periodismo hace un llamado para que las diferencias en el espacio público se resuelvan con las buenas formas, sin agravios personales", sostuvo en ese entonces la entidad que preside Joaquín Morales Solá.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) señaló en aquella oportunidad que "el propio Presidente en dos mensajes de la plataforma X descalificó a la colega en duros términos, que no se condicen ni cuidan la forma a la que se aspira que proceda la más alta investidura presidencial, máxime cuando quienes hoy están en el Gobierno han descalificado el accionar de gobiernos precedentes por el atropello a las instituciones, al periodismo y a los ciudadanos en general", dijo ADEPA. Y planteó que "si un funcionario busca desmentir o confrontar una información puede hacerlo con datos y sin descalificaciones personales".

Fuente: Clarín.