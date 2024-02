Gustavo Bordet presentó un proyecto para asegurar el Fonid

Política Gustavo Bordet: "La amenaza y la extorsión no son el camino"

Qué dijo Gustavo Bordet sobre su iniciativa

"La educación no es una ecuación económica. Sin embargo, una vez más el gobierno nacional nos ha dado muestras de su insensibilidad social confirmando que no enviará a las provincias el fondo de incentivo docente, que es un componente del salario de nuestros maestros. El “castigo” prometido por Javier MIlei no está dirigido a los gobernadores, sino a la ciudadanía”, expresó Bordet. Y agregó: "Casi 12.900 millones de pesos destinó Sergio Massa durante 2023 a los docentes entrerrianos previsto en el Presupuesto que fue prorrogado este año. Sin embargo, el destino de esos fondos hoy es incierto".

"Devaluación e inflación, pérdida permanente del poder adquisitivo y ahora retención de fondos que corresponden a nuestros docentes. Es imprescindible sentar posición para defender los intereses de los entrerrianos y generar acciones en ese sentido”, acotó luego el exmandatario entrerriano. El actual legislador resaltó también que la educación "ha sido una prioridad durante mis ocho años como gobernador" "Hemos llevado adelante obras de infraestructura en toda la provincia, nuevas escuelas, extendimos las jornadas, cumplimos con los 190 días de clases, y hemos logrado acuerdos salariales por encima de la inflación junto al incentivo docente que nos transfería el gobierno nacional", detalló.

“Hemos decidido poner a consideración en el Congreso Nacional este proyecto para evitar la discrecionalidad en la transferencia de estos fondos destinados a los docentes y garantizar su continuidad”, finalizó el dirigente entrerriano.