Nación confirmó que no pagará el Fonid a las provincias

El vocero presidencial, Manuel Adorni , confirmó que la Casa Rosada no tiene pensado girar los fondos de educación a las provincias . Esto suma un capítulo más a la tensión con los gobernadores , que en enero pagaron con recursos propios los salarios, y que incluyó la semana pasada el reclamo de los secretarios de Educación de los 24 territorios con una carta dirigida al titular del área, Carlos Torrendel .

“En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, replicó Adorni en su tradicional conferencia de prensa cuando le consultaron por este problema. Sin embargo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), punto principal de las quejas provinciales, está contemplado por ley según los gobernadores.