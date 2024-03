Detenido por amenazar a Nélson Castro tendría vínculos con Entre Ríos

Castro fue amenazado de muerte a poco de arribar a Rosario. “Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiros, el que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, atentamente, la Mafia”, fue el mensaje que recibió el cronista Sebastián Domenech, quien también llegó a la ciudad enviado por TN.

Fueron varios mensajes de WhatsApp que recibió el equipo de TN, siempre apuntando a la presencia de Castro en Rosario. “El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá”, decía otra de las amenazas, y también: “Que no se acerque a Francia y Seguí, y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”.

“Va a terminar como Cabezas”, señalaron finalmente, en referencia al fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado en enero de 1997 en Pinamar luego de sacarle una foto al empresario Alfredo Yabrán.

Posibles vínculos con Entre Ríos

Nombre, edad, y lugar de residencia coinciden con la persona que el pasado 28 de enero, al otro día de la muerte de Berenice Gonzálvez, habló con los medios, presentándose como tío de la víctima, refiriéndose a los hechos, y hasta reflexionando sobre el abuso de drogas. Se sospecha que se trataría de la misma persona, publicó LT39 de Victoria.