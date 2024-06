Los tres nuevos jugadores de River.

River tiene el anhelo de conquistar la Copa Libertadores 2024 y, para ello, sabe que tendrá que reforzar el equipo de Martín Demichelis, quien ya recibió la buena noticia de que tienen cerrado a sus tres primeros refuerzos. Un actual y otro ex San Lorenzo, más una joven promesa.

image.png

Resta que el representante del goleador, que está con Paraguay en la Copa América, regrese de Europa y pulirán los últimos detalles para oficializar el traspaso.

Además, ante las dificultades de poder repatriar a Germán Pezzella y las trabas que puso Vélez por Valentín Gómez, en River buscaron otro defensor central y aceleró a fondo en las últimas horas por Federico Gattoni, quien ya tiene un arreglo de palabra.

El pase del futbolista pertenece a Sevilla, pero la última temporada militó en el Anderlecht de Bélgica. En los últimos días San Lorenzo, su ex equipo, lo sondeó porque tenía el deseo de retornar al fútbol argentino, desde el club español le respondieron que preferían que se siga fogueando en Bélgica para que aumente su valor de mercado.

Sin embargo, River apareció en escena y, si no hay mayores complicaciones, el ex defensor del Ciclón se convertirá en refuerzo, a préstamo por una temporada y con una opción de compra que no trascendió.

La joven promesa que llega a River

Por último, el “Millonario” abrochó a Franco Carboni. El lateral izquierdo que milita en el Inter de Milán, arribará al club de Nuñez por un préstamo de dos años con una opción de compra de 4 millones de euros, mientras que la dirigencia nerazzurri tendrá una cláusula de recompra de 12 millones de euros.

Jugó en la Sub 17 y la Sub 19 de Italia, pero aún mantiene la ilusión de jugar con la Selección Argentina. De hecho, fue convocado por Lionel Scaloni en las Eliminatorias pasadas junto a Alejandro Garnacho y Matías Soulé.