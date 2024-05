Lionel Messi le dedicó un mensaje a César Luis Menotti tras su fallecimiento

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se expresó este domingo por el fallecimiento del director de Selecciones Nacionales y ex entrenador campeón del Mundo en 1978, César Luis Menotti , y lo catalogó como "uno de los grandes referentes de nuestro fútbol".

Entre ellos, Messi utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse mediante una historia publicada en esa red social.

"Nos dejó uno de los grandes referentes de nuestro fútbol. Condolencias a su familia y seres queridos. Que en paz descanse", escribió el futbolista del Inter Miami.

Menotti había contado, tiempo atrás, como fue su primer encuentro con la "Pulga": "Conocí a los grandes cuatro Reyes del fútbol y solo me faltaba conocer a Messi. Según publicó Noticias Argentinas, se produjo en el predio de Ezeiza. Lionel se mostró enseguida muy afectivo con todos, incluso conmigo, que no me conocía", relató.

Y añadió: "Saludó uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los médicos, al personal de seguridad, a los empleados de limpieza. Eso habla mucho de su humildad y su don de gente. Le dije: ‘Por fin tengo la oportunidad de saludarte’, y me dio un abrazo muy cordial”.