La fuerte autocrítica de Martín Demichelis tras la derrota de River ante Deportivo Riestra

River Plate perdió 2-0 ante Deportivo Riestra en la despedida del semestre para el Millonario en el Estadio Guillermo Laza. Los dirigidos por Martín Demichelis no aprovecharon las ocasiones que tuvieron, entre ellas un remate al travesaño, y cedieron tres puntos cruciales que le imposibilitaron quedar como único líder de la Liga Profesional.

En conferencia de prensa, el entrenador analizó lo que dejó el encuentro y realizó una autocrítica: “Junto a la eliminación de Temperley y la de los cuartos de la Copa de la Liga, son las tres más dolorosas. Está claro que no es lo que queremos ser. Riestra se defiende bien y no lo pudimos abrir. El segundo tiempo fue bastante malo. Obviamente, los primeros doloridos somos nosotros: yo, como entrenador, los jugadores y los hinchas. No es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra y perder los tres puntos”.