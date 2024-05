Alejandro Garnacho: "Yo estoy a favor de Boca Juniors".

Más problemas Boca no para de sumar bajas: se confirmó la lesión de Advíncula

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1793973155683246472&partner=&hide_thread=false "ESTOY A FAVOR DE BOCA JUNIORS". Alejandro Garnacho reveló de qué equipo es hincha en el fútbol argentino y explicó que es por mandato familiar.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/aHBMjqY83t — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2024

No es la primera vez que el Bichito habla sobre el el Xeneize. El año pasado en una entrevista en TyC Sports dijo: “El fútbol argentino no se da a conocer tanto como el europeo, pero los partidos de la Copa Libertadores o partidos de River y Boca sí me gustan seguirlos”.

Fuente: TN