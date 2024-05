Los salarios del Conicet tuvieron una caída del 26,14%

“Lo mismo ocurre con los subsidios que están destinados al desarrollo de las investigaciones en todas sus disciplinas y hoy no se pagan”, agregó Franchi. Y advirtió que “sin dinero no se puede hacer investigación al no contar con recursos para mantenimiento de equipos, compra de insumos, campañas, etc. Y es aquí donde surge un interrogante: ¿cómo me sostengo a corto plazo al verse interrumpidos los proyectos científicos?”.

Luego alertó que en materia de ciencia no se puede decir ‘hoy cierro y vuelvo dentro de dos años y todo está igual’ porque deja de ser competitiva”.

Al brindar más precisiones sobre los recortes, Franchi señaló que “no se invierte en los programas federales ‘Construir Ciencia’ y ‘Equipar Ciencia’ y a eso se suma el congelamiento de transferencias para las Universidades Nacionales. Y aseveró que “la caída del 52,4% real de la inversión en bienes de consumo (insumos críticos y materiales requeridos para el desarrollo de I+D) muestra la dramática situación en cuanto a la capacidad de llevar adelante las actividades científicas y tecnológicas en nuestro país”.

“Hoy -afirmó la investigadora- se está despidiendo personal de gestión e ingresan menos investigadores para hacer sus Doctorados”.

“Un gobierno debe apoyarse en la Ciencia y la Tecnología. El Conicet, junto a las Universidades, tiene una función primordial que es la formación de recursos humanos, pero este objetivo es muy difícil cuando la institución aún funciona con el presupuesto 2023”.

“Creo que al actual gobierno no le interesa la Ciencia y la Tecnología al eliminar el anterior Ministerio y darle un rango de Subsecretaría. El desinterés es total y pareciera que todo se compra hecho. El proyecto es para exportar materias primas y lo demás, se compra. Es gravísimo lo que sucede, como también lo vemos en Educación, con acciones que buscan reducir y tener menos personas, afectando la autonomía y soberanía nacional”, enfatizó.

“Nos encontramos ante un gobierno sordo y seguramente para ellos somos la prioridad número 5.800 desde el momento en que suspenden medicamentos para enfermos oncológicos y comedores escolares”, aseguró.

“La mayoría de las áreas de trabajo en el Conicet están en peligro”, remarcó Ana Franchi y detalló: “Las que son experimentales no disponen de recursos económicos y resulta imposible funcionar así. También se siente un embate con las Ciencias Sociales y Humanas para desfinanciar a todas las áreas, siendo una preocupación general porque se está perjudicando a todos”.

Finalmente, expresó su inquietud para con los jóvenes que están por decidir qué estudiar y en tal sentido, consideró que “va a ser muy difícil que elijan una carrera vinculada a la ciencia y la tecnología; por el contrario, muchos antes o después decidirán irse del país. Una realidad que también se replica en los investigadores y profesionales, a quienes será muy difícil recuperarlos”, concluyó.

Fuente: APF Digital