Empresarios de Santa Fe piden que el colectivo cueste $1.300

Los empresarios insisten que sin los subsidios el servicio no puede subsistir. El gerente de Autobuses Santa Fe, Gerardo Ingaramo habló en el programa "De 10" que se emite por LT10, donde afirmó: "En este momento estamos terminando de elaborar la nota formal del pedido de aumento de boleto de colectivos en Santa Fe para ser presentada mañana viernes". Según los cálculos, el valor del mismo debería rondar entre $1.270 y $1.300.

"Las empresas hacemos un estudio de costos todos los meses sobre el transporte urbano de Santa Fe y lo presentamos al municipio. Ahora sí vamos a pedir la actualización de costos porque la tarifa de $700 no tenía prevista la paritaria salarial de los trabajadores firmada el mes pasado, donde se pasó de un incremento de sueldo de $537.000 a $737.000 más un retroactivo de casi $600.000, que se paga de manera desdoblada. Pero para hacerlo los instrumentos con los que contamos son el ingreso por tarifas o aportes del Estado municipal", agregó.

Al ser consultado sobre los atributos sociales que deben llegarle a las empresas por la utilización del sistema Sube y que corresponde ser abonado por el gobierno nacional destacó: "Lo vienen haciendo pero a 45 días de la fecha de vencimiento. Deberíamos estar cobrando el mes de marzo, pero aún no hay fecha y no sabemos cuándo llegará ya que es una total indiferencia lo que recibimos como respuesta siempre que consultamos del tema. A esto además se debe sumar que ya terminó el mes de abril y no hay más subsidios nacionales al servicio".