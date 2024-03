Condenaron al dueño de dos Pitbull que atacaron a una nena y su abuela

"Esta persona lleva más de 8 meses de prisión preventiva. No hay muchos precedentes donde una persona, por la mordedura de sus perros, quede preso y vaya a cárcel . Por el sistema legal, cuando una persona está condenada hasta tres años, obtiene la libertad condicional a los 8 meses, que es lo que sucedió hoy", explicó a AHORA, Omar De Pedro , fiscal a cargo de la causa.

El letrado dijo además que "es difícil llegar a una pena de este tenor". Y aclaró: "Cuando se tiene en cuenta lo sucedido y la pena, parece poco. Pero desde lo jurídico, no hay precedentes. Las penas tienen un fin colectivo, no solo individual, y es que las personas internalicemos, que sepamos qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué consecuencias puede haber".

De Pedro detalló luego: "Mordeduras de perros hay todos los días, me llegan muchas causas al respecto. No es común que alguien quede detenido, pero cuando juntamos la evidencia de este hecho, charlamos con las víctimas y encontramos que había muchos antecedentes de estos dos animales. Y este sujeto los había dejado nuevamente sueltos. Ante algo tan flagrante, atribuimos el dolo eventual. Frente a algo previsible, esta persona aceptó esa consecuencias. Es decir, no le importó. Así figura en la condena".