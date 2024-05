Video: habló la acosadora de "Bebé reno", la serie furor de Netflix.

Embed - “Richard Gadd is PSYCHOTIC” Baby Reindeer’s ‘Real’ Martha Fiona Harvey

Dentro del amplio catálogo de series en Netflix, Bebé reno se convirtió en uno de los grandes éxitos del último tiempo. Su historia cuenta una oscura trama entre un comediante llamado Donny y una acosadora llamada Martha; ambos protagonizan una compleja relación a lo largo de los capítulos. Lo escalofriante es que antes de que comience la serie, una leyenda aclara que está basada en hechos reales, aunque esto no quiere decir que cada situación haya sido real.

En todo este contexto, Richard Gadd se inspiró en lo que le sucedió años atrás, teniendo ciertos resguardos para no dejar a nadie en evidencia. Pero el éxito fue tal que los fanáticos iniciaron una búsqueda para encontrar quién era la mujer de la historia. En medio de esa realidad, y en el programa del conductor británico Piers Morgan emitido en YouTube, la supuesta Martha rompió el silencio y habló de la relación con el responsable de esta exitosa miniserie.

Lo primero que llamó la atención es que Fiona, abogada escocesa, aseguró de que no vio la producción y que se escuchó sobre la escena sobre su sentencia de nueve meses, pero ante la pregunta de si alguna vez había estado en prisión, ella respondió que no. Además, aseguró que vio al comediante “dos o tres veces en su vida”.



También, negó rotundamente haber acosado a Richard y sorprendió al declarar: “Gadd es psicótico y está completamente loco”. En otro pasaje de la entrevista se arrepintió de haber entrado al bar donde lo conoció y lo frecuentó a lo largo de tres meses, ya que iba a comer bastante seguido, según lo que contó. “Él me pidió tener sexo. Le dije que no, que no estaba interesada. Me dijo si quería que me arreglaba mis cortinas, me reí, y él me dijo que era un eufemismo. Me dijo ‘¿querés que vaya a tu casa?’, y le dije que tenía novio. Lo frené en seco”, remarcó.

Uno de los tópicos de la miniserie son las mentiras de Martha, pero Fiona confesó que solo decía mentiras “piadosas”. “No miento, bueno, digo mentiras piadosas si es absolutamente necesario”, señaló y luego dio un ejemplo: “Como cuando mi exvecina de 94 años estaba muriendo, todos sabíamos que se estaba muriendo. La noche anterior la había llamado al hospital, le mentí y le dije ‘que duermas bien, todo va a estar bien’. Así que diré una mentira piadosa como esa”.



Otra de las incógnitas que surgió en la miniserie de Netflix es el juguete que tenía Martha, el cual le da nombre a la historia: un reno. “Tenía un reno de juguete y él se había afeitado la cabeza, eso es cierto, y había renos en las tiendas porque era Navidad o algo así. Que era una broma. Así que sin darme cuenta escribí el nombre del programa”, indicó.

En esta charla, Fiona se refirió a la actual relación amorosa que mantiene con un abogado, con el que está en pareja hace cinco años. “Él piensa que esto es horrendo. Todos mis amigos abogados lo piensan. Todos mis amigos profesionales lo piensan. Otras personas también. La gente está siendo muy comprensiva. Personas que no conozco dicen cosas como: ‘¿Te están acosando en la calle?’ Ya sabes, la gente está siendo muy, muy amable, cualquiera que sepa sobre esto”, manifestó.

Según explicó, decidió romper el silencio luego de haber recibido amenazas e insultos por las redes sociales. Además, admitió que espera un pedido de disculpas de parte del creador y de Netflix. "No recibí un pedido de disculpas por parte de Netflix, ni de él. Para alguien que dice que siente lástima por mí... no recibí ningún pedido de disculpas", indicó. El fanático que quiera ver la entrevista completa de Fiona Harvey puede encontrarlo en el canal de Piers Morgan en YouTube