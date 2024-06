Reapareció Nahir Galarza y habló sobre Fernando Pastorizzo

En primer lugar, se dedicó a contar un poco sobre los aspectos personales de su vida y su infancia.

"Cuando era chica era muy tímida, tenía uno o dos amigos que por ahí si me dejaban salir a jugar salía. Jugaba mucho a las muñecas. Como sabían que era lo único que me gustaba, me regalaban la casa, los accesorios, todo completo", explicó, sonriente, desde un salón de la Unidad Femenina 6 Concepción Arenal.

"Es complicado porque tuvimos distintas etapas" , comenzó explicando Nahir Galarza sobre su vínculo con Fernando Pastorizzo. Y sumó: "Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria... Que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia, que nunca íbamos a poder hacer cosas de pareja, pero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo".

En ese sentido, Galarza afirmó que "empezaron los celos" y a él "todo le molestaba, todo lo celaba; era una constante pelea".

Sobre los episodios de violencia, Nahir afirmó que "una vez Fernando rompió su propio celular". "Después ya directamente empezaron los golpes hacia mí, después ya me empezó a pegar a mí. Siempre era por lo mismo, o por celos o porque hacía cosas que no le gustaban o por la ropa que me ponía o porque se enteraba con quién me hablaba, con quién me había visto", indicó.