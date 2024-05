Mirtha Legrand, durísima con la clase política

Mirtha Legrand expuso su malestar con la clase política, aunque no precisó contra quiénes fueron sus críticas, y afirmó que "a ciertos personajes habría que tenerlos sin comer varios días para que sepan qué es tener hambre". Fue en diálogo con la revista Viva.

En tal sentido, marcó su tristeza por la situación del país y su deseo. "Me angustia cómo está la Argentina y también el mundo. Siempre pienso '¿llegaré a ver un país normal?' Yo quiero que mi país salga adelante", expresó.

También manifestó su desasosiego tras un hecho que observó: "Me involucré con todos los gobiernos y si tuve que criticar lo hice, siempre fue así. La otra noche, desde el balcón vi un cartonero que iba con un chiquito de la mano a la madrugada, con lluvia, y me puse a llorar sola. Me dio mucha tristeza".

En tanto, la conductora recordó un encuentro que mantuvo con Javier Milei durante una visita del Presidente a su programa: "Me gustaría ver al país floreciente, una palabra que no uso nunca