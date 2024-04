María Valenzuela habló sobre la preocupante situación que atraviesa su hija por la falta de medicación

“Quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, por la que sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes, pero fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja, es decir que dos cajas fueron anuladas, ¿qué hacemos? No sé, le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar, hay chicos que se están muriendo por temas de enfermedades oncológicas, ¿qué hacemos?”, expuso Valenzuela.

Su referencia al actor de El Encargado tiene lugar después de que el artista diera su opinión sobre la gestión de La Libertad Avanza en estos primeros meses en el Gobierno. Francella defendió las medidas adoptadas como necesarias y previsibles en el actual contexto socioeconómico y político y manifestó su “esperanza” de que las condiciones mejoren para los argentinos.

“Estoy con la incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, señaló el actor días atrás en diálogo con Radio Mitre. Y añadió: “Lo que sí sé es que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y se cumplió taxativamente”.

El actor también hizo referencia a las disputas políticas que generaron las iniciativas gubernamentales. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaron, la Ley ómnibus, el DNU... sabía que iba a haber contrastes, pero a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, concluyó, a la vez que compartió su visión positiva en relación con el futuro. “Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”, destacó en declaraciones que reprodujo La Nación.