Lali Espósito le respondió al presidente Javier Milei

El descargo de Lali Espósito en redes

"Sr. Presidente @JMilei (la cuenta oficial del Presidente). Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en Parque Patricios, en el Sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22".

A continuación, detalló: "Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria ,profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia".

"Les pude comprar la casa a mis padres, Sr presidente!! No sabe qué emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país".

"Por eso, enfatizo: ¿Sabe qué orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabaje incansable y honradamente para que así sea", añadió Lali en su mensaje para Javier Milei.

A continuación, Lali Espósito señaló: "Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompaño y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de fútbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme".

"Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa".