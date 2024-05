Rogelio Frigerio: "Gobernar es estar en el territorio"

El gobernador la importancia de que los gabinetes provincial y municipal se conozcan, se genere confianza y vínculos, "mejora sin lugar a dudas la posibilidad de hacer buenas políticas públicas y en el momento preciso". Aseguró que la idea es que "podamos estar cerca de los problemas y muchas veces de esta interacción surgen ideas, soluciones".

En ese sentido, el titular del Ejecutivo entrerriano enfatizó: "Ustedes están acompañando el esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno provincial y Nacional en términos de austeridad, de terminar con todos los privilegios de la política, de lograr minimizar lo que se pueda el gasto corriente, para qué para dar espacio a la inversión, a la posibilidad de bajar los impuestos".

Para cerrar, Frigerio subrayó: "Ese esfuerzo que estamos haciendo ahora que no se nota tanto porque no hay recursos, cuando vengan los recursos porque confiamos que en algún momento estén, los vamos a dedicar todos a la inversión, infraestructura, mejorar los servicios públicos y también porque no, a generar espacios fiscal para un alivio impositivo que requiere también nuestro sector productivo".