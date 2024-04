Ley Bases: cómo votaron los nueve diputados nacionales entrerrianos

Hubo acompañamiento de los entrerrianos de manera mayoritaria, en tanto que los cuatro peronistas se opusieron.

De los 142 votos afirmativos, cinco fueron de diputados entrerrianos: Beltrán Benedit (LLA), Marcela Antola (UCR), Atilio Benedetti (UCR), Pedro Galimberti (UCR) y Francisco Morchio (HCF).

En tanto, por la negativa emitieron sus votos Gustavo Bordet (UP), Carolina Gaillard (UP), Tomás Ledesma (UP) y Blanca Osuna (UP).