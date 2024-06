Giano dijo que designó a los hijos de Bahl por pedido suyo

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, desmintió los dichos del ex intendente de Paraná, Adán Bahl, formulados en el programa Cuestión de Fondo.

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, desmintió los dichos del ex intendente de Paraná, Adán Bahl, formulados en el programa Cuestión de Fondo en relación al nombramiento en la Legislatura de dos de los hijos de quien fuera candidato a gobernador por el peronismo en las últimas elecciones. “Designé a sus hijos a pedidos suyo y me arrepiento”, sostuvo Giano a Análisis.

“La verdad es que a los hijos de Bahl los designe en planta permanente a su pedido, me equivoque y me arrepiento”, aseveró Giano tras los dichos del ex intendente. “No fueron decretos irregulares pues otros que fueron designados en los mismos quedaron en planta”, acotó el ex presidente de la Cámara de Diputados.

La referencia es a los nombramientos en la planta permanente de la Legislatura de los jóvenes Franco Tomás y Joaquín Emanuel Bahl, hijos del ex intendente y de la senadora provincial Claudia Silva (PJ – Paraná). Ambas designaciones fueron dadas de baja al ser encontradas irregulares en el marco de la revisión que dispuso el actual presidente del cuerpo, Gustavo Hein. En la entrevista televisiva, Bahl sostuvo en tres oportunidades que los nombramientos habían sido por iniciativa de Giano. “A mis hijos los echaron de la Cámara de Diputados. Si usted me pregunta si eso estaba bien o estaba mal, yo creo que puede haber una cuota de ingenuidad. Cuando Giano me dice ‘mirá, los necesito, los voy a designar’, en ese momento no me pareció algo descabellado ni para nada raro”, expresó el ex intendente de Paraná. Luego, indicó: “No los hice designar. Realmente fue una propuesta de Giano en un contexto donde fueron necesarios”. Y más adelante, reiteró: “Fue iniciativa de Ángel y a todos los elementos que tuvo en cuenta la nueva gestión no los tuvo en cuenta y los echaron”.

