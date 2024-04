Fabián Rogel cargó contra Milei por el no envío de fondos a Entre Ríos

"Tengo la necesidad de manifestar algunas cuestiones que creo que son esenciales para el país. Tengo 40 años de construcción y me siento con la obligación de no callar. El gobernador debe defender los intereses de la provincia y al Presidente le cuesta mucho entender que justamente encabeza una Nación ", expresó Rogel en contacto con AHORA.

El legislador señaló que "Entre Ríos tiene una rica historia en materia de soberanía y valores fundantes", y por eso cuestionó que no se envíen fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones: "En la Constitución Provincial de 2008 establecimos que el sistema previsional no podía ser transferido y no lo será. No podemos tener jubilaciones que no alcanzan para los remedios".

"Que no lleguen los recursos de Salto Grande es otro problema que debemos señalar. No queremos confrontar, pero lo debemos hacer notar", resaltó además el diputado radical. Y finalizó: "Frigerio no quiere malograr la situación, pero es difícil. Hay que decir las cosas, porque las provincias son preexistentes a la Nación, esperamos encontrar un camino. No le deseamos el mal a Javier Milei, porque le iría mal a todos, pero los gobernadores deberán buscarle una salida a este panorama".