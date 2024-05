Empresario fustigó el RIGI: "Es un desastre, no tienen idea lo que hicieron".

"Para nosotros es imperativo que el RIGI se cambie, así no sirve para nada: es más perjudicial que beneficioso, lo voy a repetir hasta el cansancio", sostuvo el empresario.

Y agregó: "No puedo creer que haya pasado por Diputados. Espero que acá se vote bien y con consciencia porque créanme que, si sale el RIGI, voy a invertir hasta el último peso que me queda en mi vida y voy a crucificar absolutamente a todos los diputados que lo votaron a favor. No tienen idea lo que hicieron, es un desastre".