Elisa Carrió denunció "censura" del presidente Javier Milei contra periodistas

Política Elisa Carrió: "Milei busca el caos para abolir el Estado, no es republicano"

“Los periodistas, cumpliendo un rol fundamental para el sistema republicano, emiten opinión o análisis a través de los medios. La práctica que lleva adelante el presidente es kirchnerismo puro”, señaló el mensaje. Al mismo tiempo, se comparó esta situación con la ocurrida entre Jorge Lanata y Néstor Kirchner, dos meses después de que asumiera el peronista asumiera la presidencia en 2003.

Y agregó: “El sistema de trolls atenta contra el Estado democrático republicano constitucional y genera la autocensura de una parte de la población que teme expedirse bajo coacción o amenaza tecnológica. Nuestra absoluta solidaridad con los periodistas agredidos. A los verdaderos periodistas y a los libres no los van a callar”.

Las agresiones de Milei a periodistas

Las críticas de Milei generaron una gran repercusión debido al tono alto que alcanzaron y la cantidad de contenido que compartió. Sólo durante el fin de semana, le dio “me gusta” a 1048 publicaciones y reposteó otros 618 mensajes en su cuenta de la red social X.

En primer lugar apuntó contra Rodríguez Yebra, secretario de Redacción de LA NACION, por una columna que salió publicada el sábado. Junto con una imagen de la nota, comentó: “¿A qué nos referimos cuando decimos que no la ven? Bueno, aquí tenés el caso de uno que no la ve ni cuadrada, ya que no tiene altura intelectual para ver la lógica de la jugada... Un pobre ser amarrado a la lógica de la vieja política putrefacta tan viva en el círculo rojo... “.

Y, en otro mensaje, agregó: “No sorprende que venga de uno de los diarios que más me han operado en la campaña y que ahora sufre mucho por la pérdida de la pauta... 2+2 = 4″.

El otro que tuvo que enfrentarse a los comentarios del primer mandatario fue Bonelli, al que Milei acusó de ser el culpable de que no visitar más la señal de TN. En este caso, los mileístas difundieron un video de hace un año en el que se lo ve reunido en un bar junto al entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

“Han operado durante toda la campaña en mi contra y ahora pasan mucho tiempo haciendo lo mismo... de hecho, algunas acciones que tomaron constituyen agresiones directas... Algunos periodistas son dignos, pero muchos son muy oscuros...”, expresó el Presidente al difundir las imágenes.

Fuente: La Nación