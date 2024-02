Dura réplica del gobierno a Torres: "Proceda y hágase cargo"

El gobierno nacional de Javier Milei emitió un comunicado este viernes a la noche, contestando la advertencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que indicó que no saldrá petróleo de su provincia hasta que no lleguen fondos adeudados de Nación. Desde Presidencia calificaron la actitud como una "amenaza chavista" y adelantaron que no enviarán el dinero.