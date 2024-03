Adán Bahl, sobre la desvinculación de su hijo: "Es una persecución"

"Es una cuestión política y muy mediática. Ellos son adultos, son profesionales y tienen derecho de trabajar donde quieran. Yo no fui la autoridad de nombramiento, de hecho. Se va a dirimir en la Justicia y se va a demostrar que es una persecución política ", indicó Bahl. Y agregó: "El decreto de baja es nulo y no tiene fundamentos. Esto ocurre en familias de políticos, nos vamos de la gestión, vienen a desvalorizar lo que hemos hecho y nos intentan llevar a un lugar de desprestigio".

El expresidente municipal de la capital aclaró que sus hijos "no son funcionarios" y consideró "muy cruel" que se "ataque" a su familia: "Es un trabajador, pero resulta que es 'hijo de'. Hay situaciones similares donde nada se dice y nada se hace. Estamos unidos, pero esto impacta en la familia y un hijo no debe soportar una campaña en contra de su padre. Es un decreto accionado desde el odio, desde el resentimiento".

No obstante, el excandidato a a Gobernación en 2023 sentenció: "Para nosotros es un tema secundario, no es importante. Pero sí es bueno aclarar que un empleado no es un funcionario. Los hijos no tienen nada que ver, yo jamás me metí con la familia ni con los hijos de nadie".