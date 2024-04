Una multitud exigió justicia y seguridad en Bovril

En el lugar se expresaron diferentes personas. "Esto nos golpeó muy fuerte y nos viene golpeando desde antes. Sufrimos robos y otros hechos de inseguridad, hacemos la denuncia y todo queda ahí. Nuestro pueblo era muy seguro, vivíamos felices", expresó una de las vecinas. Otro de ellas pidió "unirse, porque la unión hace la fuerza". Ambas recordaron con tristeza y cariño a Roberto "Pocholo" Cura, como conocían en la localidad al exmagistrado, y le dedicaron plegarias.

Una tercera vecina se paró al frente y pidió que saliera el jefe de la Comisaría, para "hablar con el pueblo y explicar cuáles son los avances en la investigación". Desde el interior, las autoridades policiales esgrimieron no tener autorización para hablar con los vecinos, quienes entonces, enviaron una comisión que ingresó a la dependencia, en representación de la marcha.

Qué dijo el intendente de Bovril

El intendente, José Gillig, brindó unas palabras frente a la concurrencia. "Hoy tenemos que apoyar a esta familia. Esta vez les tocó a ellos y ojalá que no [vuelva a pasar]. No tengo ninguna información. Pregunto todos los días y me dicen que están trabajando sobre el tema. Es lo único que les puedo decir y yo también estoy tan ansioso como ustedes", señaló el dirigente radical.

Ofuscados, vecinos presentes en el lugar le pidieron mayores recursos para seguridad y que el municipio instrumente medidas para abordar el tema, como la creación de un comité de crisis.

