Triste: murió un paranaense que había chocado en Seguí.

En aquella fecha, el subjefe de Comisaría Seguí, Juan Aruga, indicó: "El ciudadano presenta golpes, que constituyen lesiones de carácter reservado". Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos en el efector crespense, el accidentado no superó las secuelas.

Se trata del conductor de un Chevrolet Corsa, que alrededor de las 5:45 del feriado patrio pasado, fue hallado seriamente dañado en la vera de Ruta N° 35, a unos pocos kilómetros hacia Don Cristóbal Segundo."estaba conciente pero muy dolorido", habían señalado el funcionario policial al dar cuenta de la intervención practicada, especificando que "recordaba sus datos personales, aunque manifestó que momentos antes venía con orientación hacia Nogoyá, no recordando lo que sucedió en torno al evidente despiste".

En el vehículo volcado viajaba otro hombre oriundo de Gualeguay, quien en esa circunstancia adujo no tener lesiones y prefirió no ser examinado por creerlo innecesario. Luego de una última despedida a Lozze, este domingo 2 de junio recibió entierro en el cementerio Parque de la Paz, de Paraná, según publicó FM Estación Plus Crespo.