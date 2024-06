Muerte de Ariel Goyeneche: "Fue un homicidio, lo de la Policía fue brutal"

El amigo de la víctima resaltó luego: "Si hay un sujeto esposado, no tenés por qué estar encima. Es una práctica fuera de lugar. Fue ex profeso y ahora queda en evidencia. Tenía lesiones por todos lados. Y no fue en la puerta de la Comisaría 2, fue enfrente, porque en la puerta hay cámaras. Hay connivencia de los superiores".

Chacón apuntó que buscarán en la Justicia "la máxima pena para todos". "Entendemos que lo que se hizo fue, como mínimo, fuera de lugar. Fue una locura. Las imputaciones llegarán, por ahora no están definidas y se hará lo que la Justicia dictamine, dentro de la ley. Se pedirá la condena que corresponde, pero los policías del operativo son responsables y los superiores también". Apuntó por último a un "encubrimiento" del hecho: "El informe policial decía que se había tropezado. Se que ve que las veredas están duras, porque te caés y te morís".