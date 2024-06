Insólito en Entre Ríos: intentaron llevarse los vagones del tren.

No solo dijeron tal cosa. Además, se valieron de una nota apócrifa firmada por el Ex Presidente de Trenes Argentinos, quien no está más en funciones.

El fiscal José Arias dispuso la detención de ambos, el secuestro de dos celulares que son personales de cada uno de ellos, una carpeta con documentación y el rodado en el cual se conducían: una camioneta Hyundai Tucson.

Una de las notas presentadas, está encabezada por el logo de Adif (Administrador de Infraestructura Ferroviaria) y señala textualmente un convenio celebrado entre esa supuesta Fundación, citando personería jurídica, con el ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos.

En esa nota, se cita al ex titular de la Adif para que el supervisor de la línea General Urquiza, instalada en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, entregue en donación a la supuesta fundación “vagones, rieles y chatarra para la refacción de aulas, oficinas y consultorios que el señor… se compromete a realizar todo el trabajo de desguace y entrega de material ferroso”, publicó El Entre Ríos.