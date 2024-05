El Gobierno crea un grupo especial antinarcos en Rosario.

Entre los fundamentos para la creación de este equipo, se destaca la cooperación interinstitucional, “esencial para maximizar la eficacia de las investigaciones y la persecución de los responsables de delitos vinculados al narcotráfico y otros conexos”.

Se trata de una nueva herramienta institucional de la que dispondrá el Gobierno Nacional para defender a los rosarinos. “Nosotros queremos el orden y a paz para ser libres. Hoy los ciudadanos de Rosario no lo son porque sienten que están bajo el yugo de quienes los extorsionan. No puede haber ni un milímetro de la Argentina donde no rija la ley y la Constitución”, había dicho la ministra Bullrich durante el lanzamiento del Plan Bandera, en el mes de diciembre de 2023.

A través del Geandro se buscará “intercambiar de manera eficiente información, recursos y capacidades entre las distintas agencias involucradas, para asegurar la agilidad y la efectividad en el abordaje de investigaciones complejas”. Entre sus responsabilidades, deberá producir informes de situación de narco criminalidad, publicó Rosario3.