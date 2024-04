Presentaron una impugnación contra las autoridades del CGE

Los cuatros deben recibir el acuerdo constitucional del Senado para acceder formalmente a los cargos que ya ocupan de forma interina.

Marianela Valdez, de la Agrupación Alternativa Docente -integrada a la Lista Multicolor- explicó al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 que las impugnaciones se presentaron ante la Comisión de Acuerdos del Senado ante la “preocupación que nos generaron las trayectorias profesionales de estas personas; y más nos llamó la atención por su falta de recorrido por instituciones públicas. A partir de eso, empezamos a investigar en el SAGE (Sistema Administrativo de Gestión Educativa). Y así presentamos las impugnaciones”.

Respecto de Fregonese, aseguró, «no encontramos título registrado, y por otra parte, encontramos que es profesora de Inglés en un instituto privado, que no está registrado y no pudimos acceder a la antigüedad en la docencia. Esto es preocupante. La Constitución exige título docente y diez años de antigüedad en la docencia. Está en una situación inconstitucional Fregonese, y nos preocupa que la cabeza del CGE no tenga un recorrido en la docencia». Y agregó: “No está registrado el título docente y no acredita antigüedad”.

En relación a Santiago Laumann, aseguró que “tampoco es docente; es licenciado en Seguridad. Lo impugnamos por eso. Y por sus dichos negacionistas. Este vocal pertenece al partido Renacer, que públicamente ha desmentido las listas de desaparecidos, con un discurso negacionista de lo que ocurrió en la dictadura”.

Da vocal Duré sostuvo la dirigente docente que “es abogada. Según la información a la que pudimos acceder, terminó en 2017 un profesorado y ahí registra el título. Se ve que tuvo experiencia en la docencia bajo la modalidad de presentación de proyectos. Nos preguntamos a partir de qué momento se empieza a contar la antigüedad en la docencia. No sabemos si cumple o no con el requisito de antigüedad”.

En el caso de Chapuis, “es docente, pero el registro del título es de 2014. Tiene una situación similar a la de Duré en cuanto al ejercicio de docencia por cuanto lo ha hecho a través de proyectos por lo cual no sabemos cómo puede reunir requisitos para ocupar el cargo de vocal”.

Por lo que trascendió, la Comisión de Acuerdos del Senado requirió en dos oportunidades a los candidatos que amplíen información sobre su trayectoria y antecedentes, pero hasta este jueves esa información no se había enviado a la Cámara Alta.

Qué antecedentes informaron

Alicia María Fregonese, propuesta para la presidencia del CGE, tiene el título de profesora de Inglés, otorgado por el Instituto Saint Chaterine, en 1982. Y entre sus antecedentes laborales, figuran su desempeño como docente de Inglés en el Colegio Juan XXIII, Bulogne, de la provincia de Buenos Aires (1979 – 1981); en el Colegio San Luis, Victoria, provincia de Buenos Aires (1982 – 1985); en el Colegio Santa Inés, Victoria, provincia de Buenos Aires (1983 – 1990); subcoordinadora del Comité de Educación de la Sociedad Rural Argentina (2008 – 2015); coordinadora nacional de la Modalidad de Educación Rural, Gestión Educativa y Secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación (2016 – 2017); y diputada nacional (2017 – 2021).

La propuesta para vocal Carla Soledad Duré es abogada por la Universidad Católica Argentina (UCA); maestranda en Derecho Público por la Universidad de Rosario; profesora Superior Universitaria por la UCA; y escribana por la Universidad Siglo XXI.

Entre sus antecedentes laborales, menciona que fue docente de nivel secundario; docente de ciclo básico y ciclo orientado en los espacios de formación Ética y Ciudadana, Historia, Derecho, Economía (2013 – 2023); vicerrectora de la Escuela Secundaria Nº 3 Atilio Schiavoni, de Nogoyá.

El otro vocal, Sergio Adolfo Laumann es licenciado en Seguridad (1997) por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, de Buenos Aires. Tiene, además, un posgrado en Dirección y Gestión Universitaria 2022 por la Universidad de Granada, España; una maestría en Docencia Universitaria, por la Universidad de Entre Ríos; y especialización en Docencia Universitaria.

Entre sus antecedentes laborales, profesor titular de la Cátedra de Seguridad en el Transporte – Ingeniería en Transporte – Facultad de Ingeniería de la UNER; profesor titular de la Cátedra Proyecto Final, Licenciatura en Accidentología Vial de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); profesor titular Coordinación Siniestral – Licenciatura en Accidentología Vial – Facultad de Ciencia y Tecnología Uader; profesor titular Cátedra Seguridad Publica I – Licenciatura en Seguridad Publica – Facultad de Ciencia y Tecnología Uader; profesor titular Cátedra Seguridad Publica II – Licenciatura en Seguridad Publica – Facultad de Ciencia y Tecnología Uader; profesor titular Cátedra Prevención y Prot. I – Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral – Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud Uader.

Finalmente, Elsa Chapuis es profesora Superior de Ciencias Sociales. Y entre sus antecedentes laborales se menciona que fue docente de nivel medio en los siguientes espacios: Filosofía, Sociología, Geografía y Formación Ética y Ciudadana en escuelas Secundarias en escuelas de Concordia; y coordinadora del Área Sociales en Escuela Nº 14 Alejandro Carbó, de Concordia.

