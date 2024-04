Por la parálisis en la obra pública, el 80% del personal de la construcción se quedó sin trabajo

En este contexto, las empresas dedicadas a este rubro, muchas de ellas abocadas a la construcción de las obras públicas financiadas por el Estado nacional, provincial o municipal sintieron con fuerza este golpe, al punto tal de tener que prescindir del 80% de las fuerzas de trabajo.

“El año pasado llegamos a tener aproximadamente 500 empleados, pero ahora estamos con menos de 60”, sostuvo el empresario Daniel Pitón, propietario de José Eleuterio Pitón S.A., una de las constructoras encargada de varias de las obras más importantes en Gualeguaychú y Entre Ríos.

“Tenemos empleados de planta permanente que son los más profesionales, como los ingenieros, los capataces y los maquinistas, pero después vamos tomando personal en los lugares donde toca hacer una determinada obra, y el grueso de ellas se realizan en la provincia de Entre Ríos”, explicó el empresario.

El mismo panorama informan desde el otro lado del mostrador, ya que desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) informan los mismos datos: “El 80% de los trabajadores de la construcción están sin laburo o están parados o están suspendidos. Hoy de la actividad nuestra atraviesa un momento muy complicado. Si el Gobierno nacional tenía que modificar algo, tendría que haberlo hecho de una manera diferente, sin afectar a los trabajadores”, afirmó a Ahora ElDía José Tofolón, integrante de la filial local de la UOCRA.

Lo cierto es que en cualquier obra pública es muy variable la cantidad de personal que se necesitan, y todas las obras se llevan adelante en un tiempo determinado y después hay que esperar hasta que se adjudique otra. Es por esto que lo que se hace en el sector es la creación de un seguro de desempleo que se paga de manera mensual: durante el primer año es un 12% del sueldo que se le deposita en una caja de ahorro, mientras que durante el segundo año baja al 8%. “Esto no es más que ir pagando en cuotas una indemnización por despido para darle agilidad al personal que ingresa y sale de la empresa”, describió acerca sobre cómo funciona el sistema de indemnizaciones en la construcción.

“Fue terrible porque cuesta mucho preparar a la gente, es el capital más importante que tiene una empresa, lleva tiempo formar al personal, y lamentablemente cada vez cuesta más tener personal idóneo”, se lamentó.

Pitón aclaró que los despidos se fueron dando paulatinamente y que trató de mantener las obras en marcha hasta que le fue imposible, aunque eso le trajo consecuencias negativas a los números de su empresa.

“Para nuestra economía fue una decisión mal tomada, pero siempre apostamos a seguir trabajando. Somos una empresa familiar y lo único que hacemos son obras, y estamos acostumbrados a tener trabajos y mantener las estructuras y cumplir. Otras empresas cortaron antes. El escenario en general para las empresas es que están en peligro, hay algunas que tienen espalda, pero hoy en día hay una preocupación a nivel nacional”, remarcó.

Una posible reactivación de la obra pública

Daniel Pitón, a pesar de este presente sombrío que vive, afirma que puede haber una especie de reactivación con dos obras que ya fueron adjudicadas y cuyo financiamiento no depende de Nación sino de organismos internacionales.

“Hay obras financiadas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que pienso que le van a tener que dar importancia, porque ya tienen los créditos tomados”, afirmó Pitón.

“La obra que estábamos haciendo de la Ruta Nº12, promovida por la Dirección Nacional de Vialidad, es con financiamiento del BM, y el organismo exige que las obras se continúen, por lo tanto tiene que continuar. Sin embargo, vamos a tener que ver la metodología, porque con esta inflación tenemos que sentarnos a negociar. Por supuesto, vamos a hacer el esfuerzo que esté a nuestro alcance para poder continuar, porque tenemos que darle movilidad a la pequeña estructura que nos quedó”.

“Después tenemos otra obra en Gualeguaychú que es la interconexión vial de la zona oeste, más conocida como la Circunvalación. Es una excelente obra y ya tenemos firmado el contrato. Es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y perfectamente se podría hacer. Creo que esta obra es de suma importancia para la municipalidad, y la cantidad de gente que se puede contratar para esa obra es importante. Serían unas 60 o 70 personas”, aseguró.

“Lo que hicimos con la provincia fue neutralizar (parar) las obras, para que no sigan generando descalce en los plazos de ejecución, como por ejemplo con las obras en la Ruta provincial Nº20. Hay trabajos que van a priorizar mientras que otros seguirán neutralizados. Inclusive, algunos, posiblemente rescindan los contratos”, concluyó.

Sin embargo, desde la UOCRA no ven tan bueno el panorama en el corto o mediano plazo: “Yo calculo que hasta el año que viene no va a haber ninguna obra que se ponga en marcha. No se ve que estén haciendo algo o que estén trabajando en diferentes formatos como para darle impulso de vuelta a la obra pública. Me parece que está muy complicado”, aventuró por su parte José Tofolón.

La inflación, el otro flagelo

“Veníamos con una situación complicada desde el año pasado, tuvimos que soportar impactos inflacionarios bastante importantes para la empresa. La inflación es muy dañina, más para el sector de la obra pública”, comenzó describiendo el empresario Daniel Piton.

“Hay empresas que tienen manera de resguardarse con la actualización de los precios, pero para nosotros es un punto de inflexión que hace que este sector se torne imposible, porque si bien hay una metodología de redeterminación de precios, esto demora por lo menos 90 días. Lo que certificamos en marzo, lo vemos recién los primeros días mayo, y ahí puedo hacer el certificado actualizado y de ahí tengo 60 días más. En otras palabras, tenemos como mínimo 90 días”, sostuvo el dueño de José Eleuterio Pitón S.A., y agregó que “nosotros los contratos los hicimos antes de estos saltos inflacionarios que nos destrozaron, no sé cómo la vamos a remontar, porque fue un año de mucha pérdida”.

Por otra parte, acerca de la concepción del presidente Milei sobre la obra pública, opinó que paralizarla para lograr el equilibrio fiscal “es más de libro que de la realidad. Los países han salido de las crisis con obra pública porque no son un gasto sino que son una inversión porque se potencian las zonas con infraestructura. Hay obras de cloaca o de iluminación que es imposible que se hagan con un inversor. Esas obras las tiene que hacer el Estado”.

“La población apostó a un cambio, lamentablemente la alternativa era esta persona que lo que ha demostrado es que tiene algunas actitudes que nos llaman la atención. Yo pienso que no había otra alternativa. No quiero opinar de política porque no es mi fuerte, pero por eso surgió esta persona. La gente sigue con esperanza, yo no veo una reacción todavía de arrepentimiento. Yo estoy abocado a ver como resuelvo los problemas, hace 4 meses no podemos certificar y estamos aguantando una estructura que es todo pérdida”.

Los detalles de la Circunvalación

Consiste en la construcción de la Interconexión Vial en la zona Oeste de la ciudad de Gualeguaychú, vinculando rutas nacionales (RN 136 y RN14) y rutas provinciales (RP20, RP16, RP42) en límites urbanizados de la ciudad.

La interconexión se desarrollará a lo largo de una traza de 11.231 metros de longitud, bordeando la misma desde el sector Sur-Oeste al Nor-Oeste.

La obra se inicia en calle Las Tropas e intersección con ruta provincial N°42, progresa por calle Las Tropas hacia el Oeste unos 600 metros hasta interceptar el Bvar. Martínez, gira por éste para dirigirse hacia el norte cubriendo una distancia de casi 7.000 metros hasta llegar a calle 550 (ex-vías del F.C. Gral. Urquiza) donde una intersección a nivel prevé un desvío hacia el oeste, en dirección a ruta nacional 14 por la misma traza del corredor ferroviario, posibilitando a futuro desarrollar una obra de nexo entre rutas nacionales N°14 y N°136. Desde esta intersección, la obra recorre la traza de las ex -vías en dirección Este y luego Sur-Este, cubriendo unos 3.000 metros para finalmente empalmar con la prolongación de Avda. Parque, para dirigirse finalmente hacia el empalme existente de ruta nacional 136 y ruta provincial N°20 (acceso Norte de la ciudad).

En determinados sectores, la obra afecta parcialmente inmuebles de propiedad privada, de uno o de ambos lados de la calle. Debido a ello se han afectado terrenos mediante sanción de una Ley Provincial, o arribado a un acuerdo entre la Municipalidad de Gualeguaychú y los propietarios para la liberación de la traza en toda la extensión de la Interconexión Vial.

