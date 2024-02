La UOCRA se declaró en "estado de alerta y asamblea pemanente" por despidos

Sobre los puestos de trabajo, detallaron que, en los últimos dos meses, se perdieron 50 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos "como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción".

En ese sentido explicaron que "la obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública".

La UOCRA apuntó contra el Gobierno

En cuanto al contexto en el que se da esta ola de pérdida de puestos de trabajo, detallaron que el país afronta una "caída abrupta y generalizada de la actividad económica" y que este panorama "se agrava en la industria de la construcción por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo", expresaron con preocupación.

Por último, desde la UOCRA apuntaron contra el gobierno nacional por "no responsabilizarse de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas". Además, cuestionaron que "no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas" ya que consideraron que resultan afectadas las "impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones del país", concluyó el comunicado de la Unión Obrera.

La situación en Entre Ríos

El secretario general de la UOCRA, filial Entre Ríos, Walter Doronzoro, señaló a Ahora que desde noviembre a la fecha "más de 1500 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo". "Se neutralizaron obras y sentimos la ausencia del estado nacional", confió el sindicalista que representa a los trabajadores de la construcción.

"No tenemos con quien hablar a nivel nacional. No vemos un plan económico del Gobierno Nacional. No se discute ingreso y hay que buscar consensos, pero hay provocaciones permanentes", dijo el Secretario sobre el Gobierno de Javier Milei.