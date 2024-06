La cara de sorpresa de Messi cuando vio el tatuaje de Tinelli

Lionel Messi con Marcelo Tinelli, antes del debut en la Copa América: "Argentina siempre es favorita"

Embed Marcelo Tinelli le mostró a Leo Messi el tatuaje que se hizo para homenajearlo. La sorpresa del 10 no tiene precio.



Impresionante, @cuervotinelli

pic.twitter.com/PHJAYYVClk — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 19, 2024

“Yo creo que lo hiciste es revolucionario porque podrías haber tomado la decisión de irte a Arabia, por decir, y yo no se hubiera sido este fenómeno que espertaste acá. Todos con la camiseta rosa, yo me teñí el pelo de rosa como homenaje”, expresó Marcelo con respecto a su paso al Inter de Miami.

En eso, Messi comenzó a reírse y en tono algo burlón deslizó: “Te vi el otro día. Jugado el color, pero bueno…el rosa se lleva mucho ahora”.

"No te veo con mucha confianza...Sino me lo saco", contestó el conductor. "Me sorprendió, es jugado. Acá no pasa nada igual...", siguió el campeón.

Con lágrimas en sus ojos de la risa, Marcelo destacó: "¡Pero yo vivo allá!". "Un frio bárbaro encima a esa hora allá para estar de rosa. Ahora acá con el calor pasa, allá es jodido, no podes", cerró Leo muy divertido.