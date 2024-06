El romántico pedido de casamiento de un jugador de hockey a su compañero de equipo

“Escúchenme por favor que quiero contar algo antes de sacarnos la foto”, arrancó diciendo Gonzalo. “Creo que este es el momento justo. Hace desde el 2015, 2016 que jugamos al hockey y hace 11 años que estamos de novios y creo que este es el momento ideal”, y mientras buscaba el anillo en su cintura, todos los presentes se dieron cuenta de lo que estaba pasando y estallaron en un grito de emoción ante la sorpresa en el rostro de Fernando. Enseguida, Gonza se arrodilló y pronunció la tradicional frase: “Te querés casar conmigo”, que por supuesto fue respondida con un “Sí” y acto seguido el abrazo de todo el plantel y los festejos emocionados.

hoc 1.png

La historia de amor entre Gonzalo y Fernando nació en el 2013. “Nos conocimos por Facebook y al hockey me llevó él. Gonza ya jugaba por el Profesorado de Educación Física y yo un día lo fui a ver en un torneo seven de verano y justo de último momento faltó el arquero. Así que me puse los pads (NdR: el equipo para atajar) y ese fue mi primer partido de hockey”, contó Gonzalo al medio citado.

“Por suerte nunca tuvimos problemas por lo nuestro. Cuando entré a jugar en CEF, lo hice ya siendo el novio de Gonza y el recibimiento fue bueno, siempre hace falta gente nueva. Obvio con el tiempo va surgiendo el quedar fuera de muchos chistes y conversaciones normales de un grupo de hombres heterosexuales”, comienza explicando Fernando sobre cómo es su relación dentro de los grupos.

hoc 2.png

“En cambio, en Jockey, que ya todos sabían cuando entramos que éramos pareja, el grupo siempre se cuidó mucho de no hablar de más o hacer muchos chistes sexualizados y esas cosas. Pero como el grupo en general es de gente más grande, siempre hubo muchos más temas que nos unen. De todas maneras, nosotros separamos bastante y siempre nos manejamos como compañeros de equipo en esos momentos. Además, somos muy aguerridos los dos, así que siempre nos hicimos respetar en la cancha”, cerró.

Fuente: Rosario3