Y si no me anoto al subsidio de luz y gas ¿qué pasa?

El formulario RASE se completa online (argentina.gob.ar/subsidios), en la aplicación de Mi Argentina o presencialmente en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con turno previo, como así también en las oficinas de las prestadoras de los servicios energéticos.

Subsidios de luz y gas: ¿qué pasa si no me anoto?

La inscripción para mantener los subsidios de luz y gas tiene que realizarla todos los hogares que no desean perderlos, como así también las y los beneficiarios de la tarifa social. La etapa para anotarse al RASE es según la terminación del DNI y se realizará hasta el 26 de julio.

DNI terminados en 3, 4, y 5: entre el 20 y 22 de julio

DNI terminados en 6, 7 y 8: entre el 23 y 26 de julio

Quienes no realicen la inscripción al RASE no podrán, en caso de que corresponda, acceder a los subsidios de luz y gas. De todas maneras, del 27 al 31 de julio permanecerá abierto el formulario para quienes no se anotaron en las fechas establecidas.

Durante la etapa de inscripción al RASE, el único grupo que deberá anotarse de manera presencial en las oficinas del ANSES son las personas que aún tengan libreta cívica o de enrolamiento, como así también aquellos que no tengan acceso digital.

Formulario de lu y gas: ¿qué datos tener a mano para anotarse?

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

El último ejemplar de tu DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tener a mano el número de registro.

Inscripión: quienes no tienen que anotarse

Los hogares en los que residan personas electrodependientes no deben inscribirse al RASE, pero sí tendrán que solicitar el subsidio al gas.

Si en el domicilio funciona una entidad de bien público no corresponde anotarse al RASE, sino que deben solicitar una tarifa diferencial para entidades.